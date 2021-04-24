 Соболєва вийшла у фінал турніру ITF в Туреччині | Теніс | Champion.com.ua
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Соболєва вийшла у фінал турніру ITF в Туреччині

Сьогодні 20:43 566 0
Соболєва побореться за титул
Соболєва вийшла у фінал турніру ITF в Туреччині
#Соболєва

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Анастасія Соболєва зіграє у фіналі турніру ITF в Анталії.

17-річна українка у півфіналі перемогла Ілену Ін-Альбон зі Швейцарії.

Соболєва здобула в Анталії вже 12 перемог поспіль. Наприкінці минулого тижня вона виграла тут свій дебютний титул ITF, стартувавши із кваліфікації.

У фіналі нинішніх змагань Анастасія зустрінеться з 20-річною представницею Республіки Бурунді Садою Нахіманою.

ITF W15
Анталія, Туреччина
Призовий фонд - $15 000
Півфінал, 24 квітня

Анастасія Соболєва - Ілена Ін-Альбон 4:6, 6:1, 6:3

Раніше, Світоліна поступилась Барті на турнірі у Штутгарті.

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