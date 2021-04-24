Соболєва вийшла у фінал турніру ITF в Туреччині

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Анастасія Соболєва зіграє у фіналі турніру ITF в Анталії.
17-річна українка у півфіналі перемогла Ілену Ін-Альбон зі Швейцарії.
Соболєва здобула в Анталії вже 12 перемог поспіль. Наприкінці минулого тижня вона виграла тут свій дебютний титул ITF, стартувавши із кваліфікації.
У фіналі нинішніх змагань Анастасія зустрінеться з 20-річною представницею Республіки Бурунді Садою Нахіманою.
ITF W15
Анталія, Туреччина
Призовий фонд - $15 000
Півфінал, 24 квітня
Анастасія Соболєва - Ілена Ін-Альбон 4:6, 6:1, 6:3
Раніше, Світоліна поступилась Барті на турнірі у Штутгарті.