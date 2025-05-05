Міністр Франції вибачився перед фанатами Ліверпуля за хаотичний фінал Ліги чемпіонів-2022

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен вибачився перед фанатами Ліверпуля за те, що звинуватив їх у хаотичних подіях перед фіналом Ліги чемпіонів 2022 року.

Про це повідомляє The Athletic.

Вирішальний матч головного єврокубку між Реалом та Ліверпулем проходив у Парижі на "Стад де Франс". Перед початком поєдинку англійські фанати опинилися в пастці в небезпечних вузьких місцях, піддавалися сльозогінному газу з боку поліції та нападам з боку місцевої молоді.

Через два дні після фіналу Дарманен (тодішній міністр внутрішніх справ Франції) провів спільну пресконференцію з міністром спорту Франції Амелі Удеа-Кастерою.

У своєму виступі вони звинуватили британських уболівальників у запізненні на стадіон і підробці квитків. У березні 2023 року УЄФА заявив, що поверне кошти 19 618 вболівальникам Ліверпуля, які відвідали фінал.

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Це сталося після того, як незалежний звіт звинуватив керівний орган європейського футболу та французьку владу в хаотичних сценах біля паризької арени.

"Так, це був провал, тому що я належним чином не перевірив, що відбувається. Це було моєю помилкою – я піддався упередженим ідеям. Винуватця було легко визначити, і я прошу вибачення у вболівальників Ліверпуля. Звісно, вони мали право засмучуватися. Під час мого першого публічного виступу я сказав те, що мені сказали: "Ну, англійці спричиняють хаос". Це не було правдою в буквальному сенсі цього слова", – сказав Дарманен.

Міністр також визнав, що заходи безпеки під час фіналу були недостатніми, а сили не були підготовлені до крадіжок і нападів з боку французьких банд.

"Наша система безпеки взагалі не була розрахована на це. CRS (Республіканські роти безпеки), мобільні жандарми з великими черевиками і щитами, вони не дуже добре підходять для бігу. Ми помилилися в нашій системі. Ми очікували хуліганської війни, а натомість отримали людей, які прийшли красти".

Нагадаємо, що спочатку фінал 2022 року мав проходити в російському Санкт-Петербурзі. Але в лютому того ж року УЄФА переніс фінальний матч до Парижа через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Раніше з'явилася інформація, що Реал та Карло Анчелотті досягли усної домовленості щодо умов розставання.