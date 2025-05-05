Я зробив би те саме, – Леклер не ображається на Гамільтона через драму під час Гран-прі Маямі

Пілот Феррарі Шарль Леклер прокоментував інцидент між ним та напарником Льюїсом Гамільтоном, який виник наприкінці Гран-прі Маямі.

Слова 27-річного монегаска наводить Motorsport.

Гамільтон на мідіумі та з Карлосом Сайнсом на хвості наздогнав Леклера на харді. Команда довго не могла прийняти рішення про обмін позиціями. І тільки тиск з боку семиразового чемпіона світу змусив Скудерію піти на цей крок.

Згодом пілотів попросили помінятися назад, що не сподобалося Гамільтону. Після гонки Леклер заявив, що він не тримає зла на напарника, бо все розуміє.

"Я знав, що Льюіс їхав на мідіумі. Тож йому було б трохи важче доїхати до кінця, ніж мені, тому ми повинні були подбати про шини. Але я також розумію, що він хотів спробувати зробити щось інше, тож я ціную це. Я маю на увазі, що на його місці зробив би те ж саме, спробував би бути трохи агресивнішим на мідіумі. Тож я не тримаю на Льюіса зла. Нам потрібно працювати краще, це точно. Сьогоднішній день не був ідеальним і був далеким від максимізації нашого потенціалу, але ми повинні перегрупуватися як команда і стати кращими", – сказав Леклер.

Ані Леклер, ані Гамільтон не змогли наздогнати Андреа Кімі Антонеллі, який їхав попереду. У підсумку пілоти італійської стайні фінішували сьомим та восьмим відповідно.

"Я просто думаю, що нам, можливо, варто було б обговорити це трохи більше, перш ніж робити обмін. Очевидно, що він намагався їхати до кінця на цих шинах, а я намагався добре попрацювати на своїх, і тут все складно. Я не очікував, що Карлос буде так близько. Все це трохи ускладнило ситуацію, але, знову ж таки, я думаю, що нам є над чим попрацювати. Як я вже казав, нам потрібно зробити крок уперед, і ми повинні бути достатньо сильними, щоб щоразу, коли ми опиняємося в подібних ситуаціях, ми діяли краще. Я думаю, що ми будемо цілком згодні з тим, що сьогодні була не та неділя, якої ми хотіли, і хоча темп не той, я не думаю, що сталося якесь диво. Якби все пройшло ідеально, можливо, ми б фінішували перед Кімі, але це все".

Після шести етапів Формули-1 сезону-2025 Феррарі посідає четверте місце Кубку конструкторів, маючи в активі 94 очки.

Раніше з'явилася інформація, що Ред Булл намагався позбавити Джорджа Расселла подіуму на Гран-прі Маямі.