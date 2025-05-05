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Гол Сікана врятував Трабзонспор від поразки в матчі чемпіонату Туреччини

Олег Дідух — 5 травня 2025, 22:37
Гол Сікана врятував Трабзонспор від поразки в матчі чемпіонату Туреччини
Данило Сікан
ФК Трабзонспор

Трабзонспор, за який виступають одразу три українських легіонери, у матчі 34 туру чемпіонату Туреччини на виїзді зіграв унічию 1:1 із Касимпашею.

Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан вийшли у основі Трабзонспора на матч. Обидва голи у матчі забили саме представники України.

На 18-й хвилині матчу Багатов відкрив рахунок ударом п’ятою власні ворота. Виправити помилку співвітчизника зумів Данило Сікан, який зрівняв рахунок на 47 хвилині.

Для Сікана це вже третій гол у останніх двох матчах за Трабзонспор. Минулого тижня відзначився дублем у поєдинку проти Аланіяспору. Ті голи стали для нього дебютними за Трабзонспор. Сумарно на рахунку 24-річного українця 3 голи та 2 асисти в 14 матчах у складі команди Фатіха Текке.

ВІДЕО Касимпаша Трабзонспор Чемпіонат Туреччини Данило Сікан Арсеній Батагов

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