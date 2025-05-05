Гол Сікана врятував Трабзонспор від поразки в матчі чемпіонату Туреччини

Трабзонспор, за який виступають одразу три українських легіонери, у матчі 34 туру чемпіонату Туреччини на виїзді зіграв унічию 1:1 із Касимпашею.

Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан вийшли у основі Трабзонспора на матч. Обидва голи у матчі забили саме представники України.

На 18-й хвилині матчу Багатов відкрив рахунок ударом п’ятою власні ворота. Виправити помилку співвітчизника зумів Данило Сікан, який зрівняв рахунок на 47 хвилині.

GOL | Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor



47' D. Sikan pic.twitter.com/HoWMHbmPs4 — 𝘿𝙀𝙁𝘼𝙉𝙎𝙄𝙁 𝙁𝙀𝙇𝙎𝙀𝙁𝙀 (@defansifelsefe) May 5, 2025

Для Сікана це вже третій гол у останніх двох матчах за Трабзонспор. Минулого тижня відзначився дублем у поєдинку проти Аланіяспору. Ті голи стали для нього дебютними за Трабзонспор. Сумарно на рахунку 24-річного українця 3 голи та 2 асисти в 14 матчах у складі команди Фатіха Текке.