Анчелотті та Реал досягли усної згоди щодо умов розставання

Головний тренер Реала Карло Анчелотті наближається до завершення етапу своєї кар'єрі в Мадриді.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, 65-річний італієць та "вершкові" досягли усної домовленості щодо умов дострокового припинення співпраці.

Після виконання формальностей до кінця сезону очікується офіційна заява, що підтвердить відставку Анчелотті. Це може статися вже після Ель Класіко з Барселоною, яке відбудеться 11 травня.

Зазначимо, що ця домовленість допоможе Анчелотті у переговорах з Федерацією футболу Бразилії, яка встановила дедлайн на рішення тренера.

Після цього Реал має вирішити, хто очолить команду на клубному чемпіонаті світу. Нинішній головний тренер Баєра Хабі Алонсо є головним зовнішнім кандидатом.

У той же час, якщо клуб захоче знайти варіант всередені своєї системи, то вибір паде на директора Сантьяго Соларі. Він вважається кращим кандидатом за тренера Кастільї Рауля Гонсалеса та тренера команди U-19 Альваро Арбелоа.

Нагадаємо, що Карло Анчелотті поговорив з Андрієм Луніним після фіналу Кубку Іспанії щодо його ролі в команді.