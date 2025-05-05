Бастоні: Ми не жертвували іншими турнірами заради Ліги чемпіонів

Центральний захисник Інтера Алессандро Бастоні напередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони заявив, що головна сила його команди полягає в колективній грі, а також запевнив, що Інтер не жертвував іншими турнірами заради Ліги чемпіонів.

Бастоні цитує Даніеле Марі.

"Поодинці ми не входимо до четвірки найкращих команд в Європі. Лише разом ми можемо розширити наші якості. Нашою мрією було брати участь у таких матчах, і я хочу насолодитися цими емоціями

Ми в жодному раді не жертвували іншими турнірами заради Ліги чемпіонів. Я жодного разу не чув від нашого тренера "Не напружуйтеся в матчах чемпіонату". Ми відстаємо від лідера Серії А далеко не на 20 очок, і, незважаючи на це, ми у півфіналі Ліги чемпіонів", – заявив італієць.