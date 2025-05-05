Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Бастоні: Ми не жертвували іншими турнірами заради Ліги чемпіонів

Олег Дідух — 5 травня 2025, 22:09
Бастоні: Ми не жертвували іншими турнірами заради Ліги чемпіонів
Алессандро Бастоні

Центральний захисник Інтера Алессандро Бастоні напередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони заявив, що головна сила його команди полягає в колективній грі, а також запевнив, що Інтер не жертвував іншими турнірами заради Ліги чемпіонів.

Бастоні цитує Даніеле Марі.

"Поодинці ми не входимо до четвірки найкращих команд в Європі. Лише разом ми можемо розширити наші якості. Нашою мрією було брати участь у таких матчах, і я хочу насолодитися цими емоціями

Ми в жодному раді не жертвували іншими турнірами заради Ліги чемпіонів. Я жодного разу не чув від нашого тренера "Не напружуйтеся в матчах чемпіонату". Ми відстаємо від лідера Серії А далеко не на 20 очок, і, незважаючи на це, ми у півфіналі Ліги чемпіонів", – заявив італієць.

Матч-відповідь між Інтером і Барселоною відбудеться у вівторок, 6 травня у Мілані. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом, перший матч завершився внічию 3:3.

Раніше стало відомо, що матч-відповідь пропустить Бенжамен Павар.

Барселона Бастоні Інтер Мілан Ліга чемпіонів-2024/25

Інтер Мілан

Основний захисник Інтера не потрапить у заявку на матч із Барселоною
Інтер отримає рекордну виручку за матч із Барселоною
Флік розповів, чи зіграє Левандовський проти Інтера
Відомо, хто прокоментує в Україні матчі Інтер – Барселона та ПСЖ – Арсенал
Зоммер: Барселона? Ми були готові до такого типу гри

Останні новини