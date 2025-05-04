Не впевнений, – Де Брейне оцінив можливість зіграти на клубному ЧС
Кевін Де Брейне
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Легенда Манчестер Сіті Кевін Де Брейне висловився про можливість участі на клубному чемпіонаті світу у складі "містян".
Слова хавбека наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Я ще не розмовляв із клубом про це, тому не знаю. Якщо вони хочуть поговорити, то можемо. Але я не впевнений у цьому взагалі", – розповів Де Брейне.
Нагадаємо, що цього літа бельгієць залишить Манчестер Сіті в статусі вільного агента, оскільки клуб вирішив не продовжувати з гравцем угоду.
Цікаво, що легенда Баварії Томас Мюллер також залишить клуб наприкінці сезону, але сторони підписали короткостроковий контракт заради участі футболіста у КЧС.
У нинішньому сезоні хавбек взяв участь у 36 матчах "містян" в усіх турнірах, в яких він відзначився 6 голами та 8 асистами.
Раніше повідомлялось, що Де Брейне розпочав переговори з клубом МЛС.