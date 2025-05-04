Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Попереду операція: Джошуа розповів, коли повернеться на ринг

Володимир Максименко — 4 травня 2025, 11:19
Попереду операція: Джошуа розповів, коли повернеться на ринг
Ентоні Джошуа
Getty Images

Колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBO та IBO Ентоні Джошуа розповів, коли він повернеться до тренувань та травму, через яку вимушено залишився без боксу.

Спортсмен поспілкувався із The Ring.

"Я намагаюсь довести своє тіло до ладу і зроблю певну операцію на лікті. Вона відбудеться у травні.

Це виведе мене з тренувального процесу десь на вісім тижнів і потім я повернусь", – розповів Джошуа.

Після своєї другої поразки від українського чемпіона Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль.

Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Раніше Джейк Пол висловився про можливу дату поєдинку з британцем.

Бокс Ентоні Джошуа травма

Бокс

Оголошено дату бою Канело проти Кроуфорда
Не ефектно, але ефективно: Альварес вдруге став абсолютним чемпіоном світу
Мунгуя взяв реванш у непереможного француза Сураса
Тренер Дюбуа пояснив, чому його підопічний переможе Усика в реванші
Баколе осоромився, але не програв у поєдинку проти Аджагби

Останні новини