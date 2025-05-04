Попереду операція: Джошуа розповів, коли повернеться на ринг
Колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBO та IBO Ентоні Джошуа розповів, коли він повернеться до тренувань та травму, через яку вимушено залишився без боксу.
Спортсмен поспілкувався із The Ring.
"Я намагаюсь довести своє тіло до ладу і зроблю певну операцію на лікті. Вона відбудеться у травні.
Це виведе мене з тренувального процесу десь на вісім тижнів і потім я повернусь", – розповів Джошуа.
Після своєї другої поразки від українського чемпіона Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль.
Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.
Раніше Джейк Пол висловився про можливу дату поєдинку з британцем.