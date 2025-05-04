Українська команда посіла 3 місце на турнірі в Монголії

Українська кіберспортивна організація B8 показала чудовий результат на міжнародному турнірі з Counter-Strike 2, що проходив у Монголії.

Українці посіли третє місце, здолавши у бронзовому фіналі місцеву команду Chinggis Warriors з рахунком 2:0. "Бейт" без проблем розібралися із суперником на їхньому ж виборі (Inferno) та спокійно здолали монголів на своїй мапі (Dust2).

Цей результат дозволив організації заробити 30 тисяч доларів призових та покращити своє становище у світовому рейтингу Valve, де команда вже посідає 18 сходинку.

MESA Nomadic Masters Spring 2025

Офлайн-турнір, Монголія

Матч за 3 місце, 4 квітня

B8 (Україна) – Chinggis Warriors (Монголія) 2:0 (13:6 Inferno, 13:8 Dust2)

Нагадаємо, українська організація вийшла на Мейджор, обігравши данський колектив Astralis – одну з найтитулованіших команд в історії Counter-Strike. Для команди це перший Мейджор в історії. І вона буде наймолодшою командою серед усіх учасників.

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Що цікаво, на попередній Major-турнір пробилась інша команда з України, власником якої є Олександр Зінченко. Його Passion UA також подолала Astralis у кваліфікації, і також стала наймолодшим учасником Мейджору.

Сам Austin Major 2025 відбудеться в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI. Також відомі всі учасники змагання.