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На зміну Пушичу: Шахтар розпочав перемовини із тренером Степаненка

Микола Дендак — 4 травня 2025, 11:55
На зміну Пушичу: Шахтар розпочав перемовини із тренером Степаненка
Маріно Пушич
ФК Шахтар

Донецький Шахтар розпочав перемовини з головним тренером турецького Еюпспора Арда Тураном.

Про це повідомляє SportsDigitale.

За інформацією джерела, сторони вже зустрілися в Лондоні для перемовин, і майбутня угода близька до завершення.

Туран очолив Еюпспор у 2023 році, а вже у 2024-му вивів клуб у вищий дивізіон Туреччини. У поточному сезоні команда, за яку виступає ексфутболіст "гірників" Тарас Степаненко, йде на 6 місці Суперліги після 32 зіграних матчів.

Для Турана Еюпсор – це перший клуб у тренерській кар’єрі. В якості гравця Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.

Наразі донецький клуб очолює Маріно Пушич, під керівництвом якого команда посідає лише третє місце в УПЛ, набравши 57 очок у 27 поєдинках. Зазначимо, що Шахтар, через розгромну перемогу Динамо напередодні, втратив математичні шанси на захист чемпіонського титулу.

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