Стаховський з Молчановим вийшли у півфінал турніру у Швейцарії

Українці поборються за вихід у фінал

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський і Денис Молчанов вийшли в півфінал парного турніру у швейцарському Лугано.

Український дует у чвертьфіналі обіграв німецьку пару тенісистів Юліан Ленц / Даніель Мазур.

Матч тривав понад 1,5 години. На вирішальному тай-брейку українці відіграли три матч-боли і зробили п'ять міні-брейків проти чотирьох у німців.

Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour

Лугано, Швейцарія

Призовий фонд - € 44,820

Хард

1/4 фіналу, 25 березня

Денис Молчанов / Сергій Стаховський - Юліан Ленц / Даніель Мазур 7:5, 3:6, 14:12

Нагадаємо, Сачко переміг Стаховського та вийшов у чвертьфінал турніру у Швейцарії.