Стаховський з Молчановим вийшли у півфінал турніру у Швейцарії

Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський і Денис Молчанов вийшли в півфінал парного турніру у швейцарському Лугано.
Український дует у чвертьфіналі обіграв німецьку пару тенісистів Юліан Ленц / Даніель Мазур.
Матч тривав понад 1,5 години. На вирішальному тай-брейку українці відіграли три матч-боли і зробили п'ять міні-брейків проти чотирьох у німців.
Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour
Лугано, Швейцарія
Призовий фонд - € 44,820
Хард
1/4 фіналу, 25 березня
Денис Молчанов / Сергій Стаховський - Юліан Ленц / Даніель Мазур 7:5, 3:6, 14:12
Нагадаємо, Сачко переміг Стаховського та вийшов у чвертьфінал турніру у Швейцарії.