Сачко переміг Стаховського та вийшов у чвертьфінал турніру у Швейцарії

Віталій Сачко побореться за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (389) вийшов до чвертьфіналу турніру у швейцарському місті Лугано.

У другому колі Сачко обіграв Сергія Стаховського (193).

Матч тривав 1 годину 8 хвилин. Сачко реалізував 4 брейк-пойнти з 6, Стаховський не скористався двома шансами на брейк.

Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour

Лугано, Швейцарія

Призовий фонд - € 44,820

Хард

Друге коло

25 березня

Віталій Сачко - Сергій Стаховський 6:3, 6:1

Нагадаємо, Стаховський переміг італійця у першому колі турніру у Швейцарії.