Сачко переміг Стаховського та вийшов у чвертьфінал турніру у Швейцарії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (389) вийшов до чвертьфіналу турніру у швейцарському місті Лугано.
У другому колі Сачко обіграв Сергія Стаховського (193).
Матч тривав 1 годину 8 хвилин. Сачко реалізував 4 брейк-пойнти з 6, Стаховський не скористався двома шансами на брейк.
Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour
Лугано, Швейцарія
Призовий фонд - € 44,820
Хард
Друге коло
25 березня
Віталій Сачко - Сергій Стаховський 6:3, 6:1
Нагадаємо, Стаховський переміг італійця у першому колі турніру у Швейцарії.