 Сачко переміг Стаховського та вийшов у чвертьфінал турніру у Швейцарії | Теніс | Champion.com.ua
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Сачко переміг Стаховського та вийшов у чвертьфінал турніру у Швейцарії

Сьогодні 16:29 110 0
Віталій Сачко побореться за вихід у півфінал
Сачко переміг Стаховського та вийшов у чвертьфінал турніру у Швейцарії
#Сачко, #Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (389) вийшов до чвертьфіналу турніру у швейцарському місті Лугано.

У другому колі Сачко обіграв Сергія Стаховського (193).

Матч тривав 1 годину 8 хвилин. Сачко реалізував 4 брейк-пойнти з 6, Стаховський не скористався двома шансами на брейк.

Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour
Лугано, Швейцарія
Призовий фонд - € 44,820
Хард
Друге коло
25 березня

Віталій Сачко - Сергій Стаховський 6:3, 6:1

Нагадаємо, Стаховський переміг італійця у першому колі турніру у Швейцарії.

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