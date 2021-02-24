Ізраїль назвав склад на матч Кубку Девіса з Україною

Матч відбудеться 5-6 березня

Джерело - Чемпіон.

Ізраїль визначився зі складом на матч Кубку Девіса зі збірної України.

Про це повідомляє пресслужба федерації тенісу Ізраїлю.

Крім себе капітан команди Йонатан Ерліх в заявку вніс Едана Лешема, Ішая Оліеля і Даніеля Цукермана.

Першою ракеткою Ізраїлю в одиночному розряді є Лешем (№364), а в парному - Ерліх (№71).

Що стосується України, то Андрій Медведєв зі складом визначився ще на початку лютого. У домашньому матчі Кубка Девіса зіграють Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов і Данило Калиниченко.

Матч Першої Світової групи Кубка Девіса між збірними України та Ізраїлю відбудеться 5-6 березня на корті Marina Tennis Club в селі Погреби (Київська область).

Раніше, Світоліна заявилась на турнір у США.