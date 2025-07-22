Збірна України потрапила у десятку найкращих командного заліку на юнацькому ЧЄ
За підсумками медального заліку на юнацькому чемпіонаті Європи з настільного тенісу збірна України посіла 6 місце.
Про це інформує Федерація настільного тенісу.
Змагання відбувалися у чеській Остраві. Участь у чемпіонаті Європи взяли 48 країн і лише 16 з них здобули медалі.
Українські тенісисти завоювали 4 нагороди. Срібну медаль здобула збірна юніорок у складі: Вероніка Матюніна, Дар’я Ковальова, Ольга Понько, Вероніка Василенко, Аліна Оврях.
Золоту медаль у міксті принесла Вероніка Матюніна разом з іспанцем Даніелем Берзосою. І ще дві срібні нагороди (в індивідуальному і парному розряді) також принесла Україні Вероніка Матюніна
Раніше Вероніка Матюніна здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з настільного тенісу серед молоді до 21 року.