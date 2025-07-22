Динамо назвало склад на матч з Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський визначився зі стартовим складом на матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик, Михайленко, Піхальонок, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат

Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію зустрічі. Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.

Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.