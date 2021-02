Світоліна розгромила Путінцеву та зіграє в 1/8 фіналу Australian Open

Еліна Світоліна в 3 колі Australian Open-2021 впевнено розібралася з казахстанкою Юлією Путінцевою.

Еліна важко входила в гру та розпочала перший сет з програної подачі. Потім зробила зворотній брейк, але знову віддала подачу. Починаючи з 8-го гейму українка прибрала ініціативу до своїх рук, стабілізувала гру та впевнено довела партію до перемоги - 6:4. Матч тривав 1 годину 24 хвилину. В активі українки 1 ейс. У пасиві - 1 подвійна помилка. Світоліна реалізувала 6 брейк-пойнтів із 14.

У другому сеті боротьби не вийщло - Світоліна розгромила представницю казахстану (6:0) та пробилася в 1/8 фіналу. Суперницею нашої тенісистки стане переможниця пари Младеновия - Пегула.

Hey @ElinaSvitolina, we would like you to meet the #AO2021 Fourth Round 👋



Moving on up as she defeats Putintseva 6-4 6-0 🇺🇦#AusOpen pic.twitter.com/6w22jlGBZ2