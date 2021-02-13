 Світоліна розгромила Путінцеву та зіграє в 1/8 фіналу Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна розгромила Путінцеву та зіграє в 1/8 фіналу Australian Open
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Світоліна розгромила Путінцеву та зіграє в 1/8 фіналу Australian Open

Сьогодні 03:39 782 0
Світоліна розгромила Путінцеву та зіграє в 1/8 фіналу Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна в 3 колі Australian Open-2021 впевнено розібралася з казахстанкою Юлією Путінцевою.

Еліна важко входила в гру та розпочала перший сет з програної подачі. Потім зробила зворотній брейк, але знову віддала подачу. Починаючи з 8-го гейму українка прибрала ініціативу до своїх рук, стабілізувала гру та впевнено довела партію до перемоги - 6:4. Матч тривав 1 годину 24 хвилину. В активі українки 1 ейс. У пасиві - 1 подвійна помилка. Світоліна реалізувала 6 брейк-пойнтів із 14.

У другому сеті боротьби не вийщло - Світоліна розгромила представницю казахстану (6:0) та пробилася в 1/8 фіналу. Суперницею нашої тенісистки стане переможниця пари Младеновия - Пегула.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Третэ коло, 13 лютого

Еліна Світоліна (Україна, 5) - Юлія Путінцева (Казахстан, 28) 6:4, 6:0

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