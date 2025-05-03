Ми знаємо, що потрібно зробити, – Каррі готується до важкої сьомої гри серії плейоф проти Х'юстона

Головна зірка Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі розповів, за рахунок чого він та його одноклубники збираються обігрувати Х'юстон в сьомому матчі серії плейоф.

Слова чотириразового чемпіона НБА наводить ClutchPoints.

Сьогодні, 3 травня, "воїни" на своєму паркеті не змогли закрити серію з Рокетс, зазнавши поразки з рахунком 107:115. Через це на команд очікує вирішальна сьома гра, яка проходитиме на домашній арені техаського клубу.

Голден Стейт перемагав у серії з рахунком 3-1, але примудрився звести її до нічиєї 3-3. Незважаючи на цю ситуацію, Каррі впевнений, що Ворріорз під силам пройти до другого раунду.

"У нас є впевненість у тому, що незалежно від того, як все виглядає, ми зможемо це зробити. Нам потрібно бути зібраними, нам потрібно впоратися з емоціями наступних 48 годин. Не панікувати, але відчувати нагальну потребу в коригуваннях, які нам потрібно зробити, щоб вийти на сьому гру. Як діяти у ворожому середовищі. Ми вже грали на цій арені раніше, тому знаємо, що натовп буде дуже активна. Те, як ми почнемо гру, матиме значення, але це будуть довгі 48 хвилин, тож тримайтеся", – сказав Каррі.

Steph Curry on how the Warriors experiences with Game 7 will help #DubNation pic.twitter.com/GnjxVI4W3P — Sahil Kurup (@sahil_kurup) May 3, 2025

Сьома гра серії першого раунду плейоф Західної конференції між Х'юстоном та Голден Стейт відбудеться в ніч на 5 травня. Старт гри запланований на 03:30 за київським часом.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, визначився чемпіон української Суперліги сезону-2024/25 у матчі між Дніпром та Київ-Баскетом.