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Матч, що позбавив Шахтар шансів на чемпіонство: огляд поєдинку Інгулець – Динамо

Олексій Мурзак — 3 травня 2025, 20:27
Матч, що позбавив Шахтар шансів на чемпіонство: огляд поєдинку Інгулець – Динамо
ФК Динамо

У суботу, 3 травня, відбувся матч 27 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Динамо розгромило Інгулець.

Динамо завдяки цій перемозі набрало 67 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, ще більше наблизившись до чемпіонства.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ
27 тур, 3 травня

Інгулець – Динамо 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 38 Діхтярук (автогол), 0:2 – 40 Шапаренко, 0:3 – 55 Михайленко, 0:4 – 57 Ванат

Інгулець: Жилкін, Бенедюк (Свистун 46), Жовтенко (Малиш 46), Дихтярук, Катрич, Лосенко (Лісняк 84), Фарасеєнко, Гаджук, Могильний (П'ятов 62), Сад (Волохатий 62), Пушкарьов

Динамо: Нещерет, Тимчик, Біловар, Попов (Дячук 72), Дубінчак, Михайленко (Бражко 61), Шапаренко (Піхальонок 61), Буяльський (Рубчинський 84), Волошин, Кабаєв (Брагару 61), Ванат

Попередження: 37 Жовтенко

Раніше стало відомо, що після цього матчу донецький Шахтар втратив навіть теоретичній шанси на чемпіонство у поточному сезоні УПЛ.

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