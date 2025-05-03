Матч, що позбавив Шахтар шансів на чемпіонство: огляд поєдинку Інгулець – Динамо
У суботу, 3 травня, відбувся матч 27 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Динамо розгромило Інгулець.
Динамо завдяки цій перемозі набрало 67 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, ще більше наблизившись до чемпіонства.
Огляд матчу
Чемпіонат України – УПЛ
27 тур, 3 травня
Голи: 0:1 – 38 Діхтярук (автогол), 0:2 – 40 Шапаренко, 0:3 – 55 Михайленко, 0:4 – 57 Ванат
Інгулець: Жилкін, Бенедюк (Свистун 46), Жовтенко (Малиш 46), Дихтярук, Катрич, Лосенко (Лісняк 84), Фарасеєнко, Гаджук, Могильний (П'ятов 62), Сад (Волохатий 62), Пушкарьов
Динамо: Нещерет, Тимчик, Біловар, Попов (Дячук 72), Дубінчак, Михайленко (Бражко 61), Шапаренко (Піхальонок 61), Буяльський (Рубчинський 84), Волошин, Кабаєв (Брагару 61), Ванат
Попередження: 37 Жовтенко
Раніше стало відомо, що після цього матчу донецький Шахтар втратив навіть теоретичній шанси на чемпіонство у поточному сезоні УПЛ.