Перша ракетка світу порушила правила карантину в Австралії

Барті не дотрималася маскового режиму в супермаркеті

Перша ракетка світу Ешлі Барті порушила правила карантину в Мельбурні. Австралійку помітили без маски в одному з супермаркетів.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Через пандемії коронавірусу по всій Австралії, зокрема в штаті Вікторія, діє заборона на перебування в громадських місцях без маски.

Відзначимо, що саме в Мельбурні, пройде перший в році турнір Великого шолома Australian Open, тому епідеміологічна ситуація в штаті Вікторія має велике значення.

Менеджер Барті визнав помилку тенісистки і пообіцяв, що подібне не повториться.

Відзначимо, що багато гравців, які прибули на Відкритий чемпіонат Австралії, змушені бути на карантині.

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