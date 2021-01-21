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Перша ракетка світу порушила правила карантину в Австралії

Сьогодні 17:10 525 0
Барті не дотрималася маскового режиму в супермаркеті
Перша ракетка світу порушила правила карантину в Австралії
#Барті

Джерело - iSport.ua.

Перша ракетка світу Ешлі Барті порушила правила карантину в Мельбурні. Австралійку помітили без маски в одному з супермаркетів.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Через пандемії коронавірусу по всій Австралії, зокрема в штаті Вікторія, діє заборона на перебування в громадських місцях без маски.

Відзначимо, що саме в Мельбурні, пройде перший в році турнір Великого шолома Australian Open, тому епідеміологічна ситуація в штаті Вікторія має велике значення.

Менеджер Барті визнав помилку тенісистки і пообіцяв, що подібне не повториться.

Відзначимо, що багато гравців, які прибули на Відкритий чемпіонат Австралії, змушені бути на карантині. 

Раніше, Костюк готується до Australian Open в готелі.

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