Маррей захворів на коронавірус та може пропустити Australian Open

У Енді Маррея виявили коронавірус

Британський тенісист Енді Маррей здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Sky Sports.

Спортсмен ризикує пропустити Australian Open. Втім, у Маррея залишається шанс на участь у турнірі - для цього необхідно отримати дозвіл на приліт від медичного департаменту Австралії.

Маррей може прибути в Австралію останнім з учасників турніру. Тенісисту доведеться пробути 14 днів на карантині - практично до старту змагань.

Енді жодного разу не вигравав Australian Open, хоча п'ять разів виходив у фінал змагань.

Раніше повідомлялося, що Цуренко може зіграти на Australian Open.