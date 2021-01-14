Маррей захворів на коронавірус та може пропустити Australian Open

Джерело - ukrinform.ua.
Британський тенісист Енді Маррей здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє Sky Sports.
Спортсмен ризикує пропустити Australian Open. Втім, у Маррея залишається шанс на участь у турнірі - для цього необхідно отримати дозвіл на приліт від медичного департаменту Австралії.
Маррей може прибути в Австралію останнім з учасників турніру. Тенісисту доведеться пробути 14 днів на карантині - практично до старту змагань.
Енді жодного разу не вигравав Australian Open, хоча п'ять разів виходив у фінал змагань.
Раніше повідомлялося, що Цуренко може зіграти на Australian Open.