Цуренко може зіграти на Australian Open

Попри поразку у фіналі кваліфікації від росіянки Людмили Самсонової, українка Леся Цуренко може взяти участь у Australian Open-2021.

Про це повідомляє btu.org.ua.

За правилами 2021 року організатори Australian Open допустять по 6 гравців у чоловічій і жіночій сітках змагань до поїздки в Мельбурн. Там потенційні "лаки-лузери" також будуть проходити карантин і за інформацією ЗМІ зможуть отримати грошові виплати, незалежно від того, виступлять вони в основній сітці чи ні.

У жінок в список 6 потенційних лакі-лузерів увійшла і Цуренко.

So these will be the 6 players travelling to Australia as potential alternates/LL’s



Bonaventure

Gasparyan

Schmiedlova

Buzarnescu

Tsurenko

Rakhimova



They will draw from the top 4 players for the order of LLs, 1 is almost certain to get in because Yastremska has not withdrawn yet