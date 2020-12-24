Марченко і Стаховський заявилися на турнір ATP в Туреччині

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісисти Ілля Марченко і Сергій Стаховський знаходяться в списку учасників турніру ATP 250 в Туреччині, який буде відкривати сезон-2021.
Про це повідомляє Дамян Модлінський.
Серед учасників змагань будуть Маттео Берреттіні, Давід Гоффен, Алекс де Мінор і Фабіо Фоньїні.
ATP 250 Antalya Qualifying - Entry List #AntalyaOpen #ATP250 #ATPTour #ATP #tennis pic.twitter.com/hCiDKgrZdR— Damian Modliński (@D_Modlinski) December 23, 2020
Нагадаємо, турнір в Анталії розпочнеться 4 січня. Паралельно в США відбудуться змагання аналогічної категорії в Делрей Біч.
Раніше, Світоліна буде тренуватися з чемпіонкою Roland Garos.