Марченко і Стаховський заявилися на турнір ATP в Туреччині

Лідери українського чоловічого тенісу планують зіграти в Анталії

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісисти Ілля Марченко і Сергій Стаховський знаходяться в списку учасників турніру ATP 250 в Туреччині, який буде відкривати сезон-2021.

Про це повідомляє Дамян Модлінський.

Серед учасників змагань будуть Маттео Берреттіні, Давід Гоффен, Алекс де Мінор і Фабіо Фоньїні.

Нагадаємо, турнір в Анталії розпочнеться 4 січня. Паралельно в США відбудуться змагання аналогічної категорії в Делрей Біч.

Раніше, Світоліна буде тренуватися з чемпіонкою Roland Garos.