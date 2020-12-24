 Марченко і Стаховський заявилися на турнір ATP в Туреччині | Теніс | Champion.com.ua
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Марченко і Стаховський заявилися на турнір ATP в Туреччині

Сьогодні 19:25 382 0
Лідери українського чоловічого тенісу планують зіграти в Анталії
Марченко і Стаховський заявилися на турнір ATP в Туреччині
#Стаховський, #Марченко

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісисти Ілля Марченко і Сергій Стаховський знаходяться в списку учасників турніру ATP 250 в Туреччині, який буде відкривати сезон-2021.

Про це повідомляє Дамян Модлінський.

Серед учасників змагань будуть Маттео Берреттіні, Давід Гоффен, Алекс де Мінор і Фабіо Фоньїні.

Нагадаємо, турнір в Анталії розпочнеться 4 січня. Паралельно в США відбудуться змагання аналогічної категорії в Делрей Біч.

Раніше, Світоліна буде тренуватися з чемпіонкою Roland Garos.

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