Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Три роки "заморозки": Україна досі не отримала гроші з продажу Челсі

Олексій Погорелов — 2 березня 2025, 20:32
Михайло Мудрик
Михайло Мудрик
Getty Images

Гроші від продажу Челсі в 2022 році, які мали б піти на гуманітарну допомогу через російське повномасштабне вторгнення в Україну, досі залишаються "замороженими" на банківському рахунку у Великій Британії.

Про це повідомляє The Athletic.

Тодішній власник "пенсіонерів" Роман Абрамович був змушений продати лондонський клуб. Рівно три роки тому, 2 березня 2022 року, росіянин оголосив, що гроші, які він отримає в результаті розставання з "синіми", будуть використані на підтримку гуманітарних цілей в Україні.

У травні 2022 року Абрамович продав клуб приватній інвестиційній компанії Clearlake Capital та Тодду Боелі за 2,5 мільярда фунтів. Проте Комісія з питань благодійності (організація, яка реєструє та регулює діяльність благодійних організацій в Англії та Уельсі) підтвердила, що вона ще не отримувала заявки на створення фонду для використання цих грошей..

Вчора уряд Великої Британії оголосив про двосторонню угоду про надання Україні понад 2 мільярдів нового фінансування. Ці гроші будуть повернуті за рахунок прибутків від російських суверенних активів, що перебувають під санкціями.

Джерела в Міністерстві фінансів Великої Британії, які говорили на умовах анонімності, повідомили The Athletic, що фінансування ніяк не пов'язане з грошима від продажу Челсі.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про допінговий скандал Михайла Мудрика.

Роман Абрамович Чемпіонат Англії, АПЛ Росія Україна Челсі Звірства росіян

Челсі

Знаю цю історію зсередини: Палкін – про допінг Мудрика
Челсі домовився про трансфер юного бразильця з Корінтіанса
Не всіх можна зробити щасливими, – Боелі відповів фанатам Челсі, які закликають бізнесмена піти
Манчестер Юнайтед готовий запропонувати Наполі 40 млн та свого нападника за Осімхена
Сподіваюсь, що його виправдають: Ярмоленко – про допінг Мудрика

Останні новини