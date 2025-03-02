Три роки "заморозки": Україна досі не отримала гроші з продажу Челсі

Гроші від продажу Челсі в 2022 році, які мали б піти на гуманітарну допомогу через російське повномасштабне вторгнення в Україну, досі залишаються "замороженими" на банківському рахунку у Великій Британії.

Про це повідомляє The Athletic.

Тодішній власник "пенсіонерів" Роман Абрамович був змушений продати лондонський клуб. Рівно три роки тому, 2 березня 2022 року, росіянин оголосив, що гроші, які він отримає в результаті розставання з "синіми", будуть використані на підтримку гуманітарних цілей в Україні.

У травні 2022 року Абрамович продав клуб приватній інвестиційній компанії Clearlake Capital та Тодду Боелі за 2,5 мільярда фунтів. Проте Комісія з питань благодійності (організація, яка реєструє та регулює діяльність благодійних організацій в Англії та Уельсі) підтвердила, що вона ще не отримувала заявки на створення фонду для використання цих грошей..

Вчора уряд Великої Британії оголосив про двосторонню угоду про надання Україні понад 2 мільярдів нового фінансування. Ці гроші будуть повернуті за рахунок прибутків від російських суверенних активів, що перебувають під санкціями.

Джерела в Міністерстві фінансів Великої Британії, які говорили на умовах анонімності, повідомили The Athletic, що фінансування ніяк не пов'язане з грошима від продажу Челсі.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про допінговий скандал Михайла Мудрика.