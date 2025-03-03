Є проблеми: Ред Булл розраховував на кращі результати передсезонних тестів

Технічний директор Ред Булл П'єр Ваше зізнався, що австрійська команда розраховувала на кращі результати під час передсезонних тестів у Бахрейні.

Слова 50-річного француза наводить Sky Sports.

За три дні тестів "бики" проїхали найменшу кількість кіл серед усіх команд. При цьому пілоти Ред Булл Макс Ферстаппен та Ліам Лоусон жодного разу не очолювали сессію тестів.

Болід RB21 постійно перебував у боксах, де команда вносила зміни. Ані Ферстаппен, ані Лоусон не пройшли повну симуляцію гонки, що було б найкращим показником темпу Ред Булл.

"Тест пройшов не так гладко, як ми очікували, але краще знайти деякі проблеми зараз, ніж потім. І саме тому ми тут, щоб зрозуміти машину. Погода була не дуже репрезентативна для цього треку, але ми намагалися дослідити потенціал боліда і спробувати зрозуміти, як він реагує на різні налаштування. Думаю, що ми більш-менш досягли цього. Зараз дуже складно побачити, як виглядатиме стартова решітка в Австралії. Ви бачите, що чотири команди, включаючи нас, виглядають досить швидкими, але ми не надто дивилися на інших, ми намагалися зосередитися на нашій програмі. Я не такий щасливий, як міг би бути, тому що машина часом реагувала не так, як ми хотіли. Але вона рухається в правильному напрямку, просто, можливо, величина цього напрямку була не такою великою, як ми очікували, і це те, над чим нам потрібно попрацювати перед першою гонкою і подальшим розвитком", – сказав Ваше.

Нагадаємо, що старт сезону Формули-1 2025 року відбудеться в Австралії. Етап проходитиме з 14 по 16 березня.

Раніше Карлос Сайнс, який був найшвидшим на передсезонних тестах, занизив очікування фанатів Вільямса від нового сезону.