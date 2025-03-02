Skidskyttekampen-2025: розклад стартів, призові, склад учасників та де дивитися шоу-гонку

У понеділок, 3 березня, на "Олімпійському" стадіоні у шведському Стокгольмі відбудеться шоу-гонка Skidskyttekampen, в якій Україну представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Формат змагань

У шоу-гонці візьмуть участь 14 команд – по одній жінці та чоловікові в кожному тандемі. Спершу учасники виступлять у конкурсі стрільців. Потім відбудуться два кваліфікаційні раунди у форматі сингл-міксту, в кожному з яких змагатимуться по сім команд.

По 4 кращі пари з обох відбіркових раундів пройдуть до фіналу. Для тих, хто невдало виступить у кваліфікації, буде організовано втішні індивідуальні гонки з двома вогневими рубежами.

skidskyttekampen.se

Фінал, як і кваліфікаційні раунди, пройде у форматі одиночної змішаної естафети й розпочнеться о 20:35 за київським часом. Переможці шоу-гонки отримають грошовий чек на 15 000 євро.

Розклад стартів

17:45 | Початок шоу

17:50 | Конкурс стрільців

18:40 | Урочисте відкриття

19:07 | Перший кваліфікаційний раунд

19:35 | Другий кваліфікаційний раунд

20:05 | Втішна жіноча гонка

20:20 | Втішна чоловіча гонка

20:35 | Фінал

21:30 | Церемонія нагородження

skidskyttekampen.se

Учасники першої кваліфікації

Інгрід Тандревольд та Йоганнес Бо (Норвегія)

Жюстін Бреза-Буше та Емільєн Жаклен (Франція)

Ліза Тереза Гаузер та Сімон Едер (Австрія)

Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)

Ганна Еберґ та Мартін Понсілуома (Швеція)

Анна Магнуссон та Єспер Нелін (Швеція)

Дідра Ірвін та Кемпбел Райт (США)

Учасники другої кваліфікації

Кароліне Кноттен і Тарей Бо (Норвегія)

Юні Арнеклєйв та Ветле Крістіансен (Норвегія)

Осеан Мішлон та Ерік Перро (Франція)

Джоанна Скоттгайм та Себастьян Самуельссон (Швеція)

Суві Мінккінен та Теро Сеппяля (Фінляндія)

Лєна Геккі-Гросс та Ніклас Гартвег (Швейцарія)

Полона Клеменчич та Міха Довжан (Словенія)

skidskyttekampen.se

Де дивитися

Подивитися Skidskyttekampen-2025 наживо українські уболівальники зможуть на сайті Eurovision Sport. Початок трансляції шоу-гонки запланований на 17:45 за Києвом.