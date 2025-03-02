Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Skidskyttekampen-2025: розклад стартів, призові, склад учасників та де дивитися шоу-гонку

Денис Шаховець — 2 березня 2025, 20:00
Getty Images
Skidskyttekampen-2025: розклад стартів, призові, склад учасників та де дивитися шоу-гонку

У понеділок, 3 березня, на "Олімпійському" стадіоні у шведському Стокгольмі відбудеться шоу-гонка Skidskyttekampen, в якій Україну представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Формат змагань

У шоу-гонці візьмуть участь 14 команд – по одній жінці та чоловікові в кожному тандемі. Спершу учасники виступлять у конкурсі стрільців. Потім відбудуться два кваліфікаційні раунди у форматі сингл-міксту, в кожному з яких змагатимуться по сім команд.

По 4 кращі пари з обох відбіркових раундів пройдуть до фіналу. Для тих, хто невдало виступить у кваліфікації, буде організовано втішні індивідуальні гонки з двома вогневими рубежами.

skidskyttekampen.se

Фінал, як і кваліфікаційні раунди, пройде у форматі одиночної змішаної естафети й розпочнеться о 20:35 за київським часом. Переможці шоу-гонки отримають грошовий чек на 15 000 євро.

Розклад стартів

  • 17:45 | Початок шоу
  • 17:50 | Конкурс стрільців
  • 18:40 | Урочисте відкриття
  • 19:07 | Перший кваліфікаційний раунд
  • 19:35 | Другий кваліфікаційний раунд
  • 20:05 | Втішна жіноча гонка
  • 20:20 | Втішна чоловіча гонка
  • 20:35 | Фінал
  • 21:30 | Церемонія нагородження
skidskyttekampen.se

Учасники першої кваліфікації

  • Інгрід Тандревольд та Йоганнес Бо (Норвегія)
  • Жюстін Бреза-Буше та Емільєн Жаклен (Франція)
  • Ліза Тереза Гаузер та Сімон Едер (Австрія)
  • Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)
  • Ганна Еберґ та Мартін Понсілуома (Швеція)
  • Анна Магнуссон та Єспер Нелін (Швеція)
  • Дідра Ірвін та Кемпбел Райт (США)

Учасники другої кваліфікації

  • Кароліне Кноттен і Тарей Бо (Норвегія)
  • Юні Арнеклєйв та Ветле Крістіансен (Норвегія)
  • Осеан Мішлон та Ерік Перро (Франція)
  • Джоанна Скоттгайм та Себастьян Самуельссон (Швеція)
  • Суві Мінккінен та Теро Сеппяля (Фінляндія)
  • Лєна Геккі-Гросс та Ніклас Гартвег (Швейцарія)
  • Полона Клеменчич та Міха Довжан (Словенія)
skidskyttekampen.se

Де дивитися

Подивитися Skidskyttekampen-2025 наживо українські уболівальники зможуть на сайті Eurovision Sport. Початок трансляції шоу-гонки запланований на 17:45 за Києвом.

Юлія Джима Дмитро Підручний де дивитися Skidskyttekampen-2025