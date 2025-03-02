Skidskyttekampen-2025: розклад стартів, призові, склад учасників та де дивитися шоу-гонку
У понеділок, 3 березня, на "Олімпійському" стадіоні у шведському Стокгольмі відбудеться шоу-гонка Skidskyttekampen, в якій Україну представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.
Формат змагань
У шоу-гонці візьмуть участь 14 команд – по одній жінці та чоловікові в кожному тандемі. Спершу учасники виступлять у конкурсі стрільців. Потім відбудуться два кваліфікаційні раунди у форматі сингл-міксту, в кожному з яких змагатимуться по сім команд.
По 4 кращі пари з обох відбіркових раундів пройдуть до фіналу. Для тих, хто невдало виступить у кваліфікації, буде організовано втішні індивідуальні гонки з двома вогневими рубежами.
Фінал, як і кваліфікаційні раунди, пройде у форматі одиночної змішаної естафети й розпочнеться о 20:35 за київським часом. Переможці шоу-гонки отримають грошовий чек на 15 000 євро.
Розклад стартів
- 17:45 | Початок шоу
- 17:50 | Конкурс стрільців
- 18:40 | Урочисте відкриття
- 19:07 | Перший кваліфікаційний раунд
- 19:35 | Другий кваліфікаційний раунд
- 20:05 | Втішна жіноча гонка
- 20:20 | Втішна чоловіча гонка
- 20:35 | Фінал
- 21:30 | Церемонія нагородження
Учасники першої кваліфікації
- Інгрід Тандревольд та Йоганнес Бо (Норвегія)
- Жюстін Бреза-Буше та Емільєн Жаклен (Франція)
- Ліза Тереза Гаузер та Сімон Едер (Австрія)
- Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)
- Ганна Еберґ та Мартін Понсілуома (Швеція)
- Анна Магнуссон та Єспер Нелін (Швеція)
- Дідра Ірвін та Кемпбел Райт (США)
Учасники другої кваліфікації
- Кароліне Кноттен і Тарей Бо (Норвегія)
- Юні Арнеклєйв та Ветле Крістіансен (Норвегія)
- Осеан Мішлон та Ерік Перро (Франція)
- Джоанна Скоттгайм та Себастьян Самуельссон (Швеція)
- Суві Мінккінен та Теро Сеппяля (Фінляндія)
- Лєна Геккі-Гросс та Ніклас Гартвег (Швейцарія)
- Полона Клеменчич та Міха Довжан (Словенія)
Де дивитися
Подивитися Skidskyttekampen-2025 наживо українські уболівальники зможуть на сайті Eurovision Sport. Початок трансляції шоу-гонки запланований на 17:45 за Києвом.