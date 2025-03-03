Алонсо: Астон Мартін точно зробив крок уперед, болід став швидшим

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо залишився задоволеним прогресом команди, який він помітив, підбиваючи підсумки передсезонних тестів у Бахрейні.

Слова 43-річного іспанця наводить сайт Формули-1.

Дворазовий чемпіон світу вірить, що британська команда зробила крок уперед, якщо порівнювати з минулим сезоном.

"Для того, щоб по-справжньому побачити відмінності, вам доведеться пересісти з однієї машини в іншу. Але цей болід точно став кроком уперед у порівнянні з болідом 2024-го року.

Машина швидша, машина і всі дані, які ми маємо, добре корелюють, і ми бачимо більше притискної сили на всіх швидкостях і в усіх поворотах. Очевидно, що це відносний приріст у порівнянні з усіма іншими – всі покращують свої результати, але ми дізнаємося це в Австралії.

Для нас дуже важливо, щоб все було на своїх місцях, щоб була ідеальна синхронізація між усіма на заводі і кореляція між аеродинамічною трубою і трасою. Правила 2026-го року вже не за горами, і ми повинні переконатися, що решта команди готова докласти всіх зусиль", – сказав Нандо.