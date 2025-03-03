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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Алонсо: Астон Мартін точно зробив крок уперед, болід став швидшим

Олексій Погорелов — 3 березня 2025, 16:05
Фернандо Алонсо, пілот Астон Мартін
Фернандо Алонсо
Астон Мартін

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо залишився задоволеним прогресом команди, який він помітив, підбиваючи підсумки передсезонних тестів у Бахрейні.

Слова 43-річного іспанця наводить сайт Формули-1.

Дворазовий чемпіон світу вірить, що британська команда зробила крок уперед, якщо порівнювати з минулим сезоном.

"Для того, щоб по-справжньому побачити відмінності, вам доведеться пересісти з однієї машини в іншу. Але цей болід точно став кроком уперед у порівнянні з болідом 2024-го року.

Машина швидша, машина і всі дані, які ми маємо, добре корелюють, і ми бачимо більше притискної сили на всіх швидкостях і в усіх поворотах. Очевидно, що це відносний приріст у порівнянні з усіма іншими – всі покращують свої результати, але ми дізнаємося це в Австралії.

Для нас дуже важливо, щоб все було на своїх місцях, щоб була ідеальна синхронізація між усіма на заводі і кореляція між аеродинамічною трубою і трасою. Правила 2026-го року вже не за горами, і ми повинні переконатися, що решта команди готова докласти всіх зусиль", – сказав Нандо.

Не так давно Фернандо Алонсо попросили розповісти, якою він бачить Формулу-1 через 25 років. Під час відповіді іспанець поділився думкою, в чому нинішня Ф1 стала краще, ніж 25 років тому.

Раніше Алонсо зізнався, що, можливо, чинний контракт з Астон Мартін стане для нього останнім у "королівських перегонах".

У той же час його суперник та колишній напарник Льюїс Гамільтон поки що навіть не думає про завершення кар'єри.

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