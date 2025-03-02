На юніорському чемпіонаті світу виступає білоруська біженка. Чому для неї зробили виключення?

Попри те, що Міжнародний союз біатлоністів ще три роки тому відсторонив російських та білоруських спортсменів від усіх змагань під егідою IBU, на юніорському чемпіонаті світу виступає 20-річна представниця "команди біженців Білорусі" Дар'я Долідович.

Передісторія

Наприкінці 2021 року Білоруська федерація лижних перегонів усунула Дар'ю від участі у змаганнях та тренувальних зборах, а через місяць у спортсменки відкликали ліцензію FIS, без якої неможливо брати участь у гонках, що проводяться Міжнародною федерацією лижного спорту.

Причиною санкцій з боку Білорусі стала нібито участь у масових протестах проти очільника держави Олександра Лукашенка, що відбулися у серпня 2020 року.

Відтак Дар'я не змогла взяти участі в Олімпіаді у Пекіні, тож перед початком Ігор-2022 спортсменка та її батько-тренер, відомий колишній лижник Сергій Долідович, ухвалили рішення залишити країну через "страх нових репресій" з боку тамтешньої влади.

Сергій і Дар'я Долідовичі Радіо Свобода

"Нас можуть звинуватити у проведенні демонстрацій та вигукуванні опозиційних гасел, а потім просто посадити до вʼязниці", – пояснював причину "втечі" з країни Сергій Долідович.

До речі, Сергій Долідович відомий тим, що він – єдиний в історії лижник, який брав участь у семи Олімпіадах (від Ліллехаммера-1994 до Пхенчангу-2018) та у 12 поспіль чемпіонатах світу. У 2020 році Долідович відкрито заявляв, що не голосував за Лукашенка на президентських виборах і брав участь у протестах.

Вочевидь, саме громадянська позиція батька-тренера змусила білоруську владу "вставляти палки в колеса" Дар'ї, а також Світлані Андріюк – ще одній підопічній Долідовича.

Як Дар'я Долідович стала біатлоністкою

На початку лютого 2022 року Дар'я Долідович виїхала до Польщі, де почала займатися біатлоном, оскільки в новому виді спорту їй не довелося відбувати карантин. Спортсменка тренується у Польщі під керівництвом легендарного Томаша Сікори – срібного призера Олімпіади-2006 у масстарті.

Дар'я Долідович Facebook Сергія Долідовича

Схоже, IBU зробив для Дар'ї виключення й допустив до участі в гонках, оскільки вона стала жертвою білоруського режиму й виїхала до Польщі ще до початку повномасштабного воєнної російської агресії щодо України.

Дар'я Долідович – єдина представниця "команди біженців Білорусі" (Belarus Refugee Team). У фінішному протоколі поруч з прізвищем Дар'ї вказаний білий прапор та абревіатура BRT.

У поточному сезоні Долідович провела вже 11 гонок – 9 на Юніорському кубку IBU та ще дві на молодіжному чемпіонаті світу. Головними успіхами Дар'ї є два 32 місця.

"Чемпіон" зробив інформаційний запит в IBU щодо допуску Дар'ї Долідович до змагань та очікує на відповідь від організації.