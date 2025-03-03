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Онана прийняв рішення щодо свого майбутнього в Манчестер Юнайтед

Олексій Погорелов — 3 березня 2025, 15:56
Андре Онана, воротар Манчестер Юнайтед
Андре Онана
Манчестер Юнайтед

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана хоче залишитися в клубі, незважаючи на свою погану форму цього сезону.

Про це рішення 28-річного камерунця повідомляє Manchester Evening News.

На початку року з'явилася інформація, що головний тренер манкуніанців Рубен Аморім хоче підписати нового воротаря, який конкурував би з Онана.

Попри це Андре має намір продовжити виступати за "червоних дияволів", вважаючи їх єдиним клубом, за який він хоче грати.

Андре Онана приєднався до МЮ влітку 2023 року, перейшовши з Інтера за 50,2 мільйона євро. За цей час футболіст провів 87 матчів, у яких він пропустив 133 голи та 21 раз відстояв на "нуль".

Нагадаємо, що вчора Манчестер Юнайтед вилетів з розіграшу Кубку Англії, програвши Фулгему в серії післяматчевих пенальті.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім Андре Онана

Манчестер Юнайтед

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