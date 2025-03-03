Усе це в Іспанії не робили: Раньєрі пояснив нелегку адаптацію Довбика в Серії А

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі заявив, що українському форварду Артему Довбику нелегко адаптуватися до футболу в Італії, адже він відрізняється від іспанського.

Слова наставника наводить Vocegiallorossa.

"Йому ще потрібно трохи зрозуміти італійський футбол, як правильно розташовуватися. Іноді йому не вдається опинитися між суперником і м'ячем, іноді суперник кладе на нього руки, намагається його стримати – усе це в Іспанії не робили. Він поступово адаптується. Я не міг виставити Довбика в стартовому складі проти Комо, тому що він почав тренуватися лише за день до матчу", – додав Раньєрі.

Раніше Раньєрі поділився думками про заміни команди у матчі 27-го туру Серії А проти Комо, згадавши Довбика, який приніс перемогу "вовкам".

Як відомо, Артем отримав одну з найвищих оцінок за матч, де відзначився голом.

Для нього цей результативний удар став вже 14-м у 34 іграх за римський колектив у нинішньому сезоні. Форвард збірної України також записав на свій рахунок 4 асисти.