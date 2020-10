Польська тенісистка Іга Швьонтек (53) обіграла у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції обіграла Надію Подороску (153) із Аргентини.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин. Польська тенісистка дозволила суперниці взяти лише три гейми у матчі.

Відзначимо, що для обох тенісисток півфінал Ролан Гаррос був першим у кар'єрі.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - $19,694,806

Ґрунт

1/2 фіналу, 08 жовтня

Іга Швьонтек - Надя Подороска 6:2, 6:1

