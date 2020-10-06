 Світоліна програла в 1/4 фіналу Roland Garros | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна сенсаційно програла в 1/4 фіналу Roland Garros
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Світоліна сенсаційно програла в 1/4 фіналу Roland Garros

Сьогодні 15:56 323 3
Матч тривав 1 годину 20 хвилин
Світоліна сенсаційно програла в 1/4 фіналу Roland Garros
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна програла аргентинці Наді Подороски, яка зараз знаходиться на 131-ій сходинці світового рейтингу, у 1/4 фіналу Roland Garros.

Українка програла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 20 хвилин. 

Українка виконала один ейс, допустила одну подвійну помилку і реалізувала 5 брейк-пойнтів із 10.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд - $19,694,806
Ґрунт
1/4 фіналу, 6 жовтня

Надя Подороска (Аргентина) - Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 6:4

Нагадаємо, Світоліна перемогла росіянку Єкатєріну Александрову.

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