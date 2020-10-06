Світоліна сенсаційно програла в 1/4 фіналу Roland Garros

Матч тривав 1 годину 20 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна програла аргентинці Наді Подороски, яка зараз знаходиться на 131-ій сходинці світового рейтингу, у 1/4 фіналу Roland Garros.

Українка програла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 20 хвилин.

Українка виконала один ейс, допустила одну подвійну помилку і реалізувала 5 брейк-пойнтів із 10.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - $19,694,806

Ґрунт

1/4 фіналу, 6 жовтня

Надя Подороска (Аргентина) - Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 6:4

Нагадаємо, Світоліна перемогла росіянку Єкатєріну Александрову.