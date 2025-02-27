Болонья у важкому матчі перемогла Мілан в Серії А

Мілан та Болонья зустрілися у перенесеному матчі 9 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Перший гол на 43 хвилині забив Рафаель Леау. Завдяки цьому він повторив досягнення легенди Мілана Кака.

Проте вже у дебюті другої 45-хвилинки Болонья відновила паритет. Відзначився аргентинський нападник Сантьяго Кастро. А на останніх хвилинах господарі вийшли вперед.

Чемпіонат Італії – Серія А

9 тур, 27 лютого

Болонья – Мілан 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Леау, 1:1 – 48 Кастро, 2:1 – 82 Ндоє.

Ця перемога дозволила Болоньї піднятися одразу на дві сходинки в турнірній таблиці. Команда обійшла власне Мілан та Фіорентину, і тепер посідає 6 сходинку. У команди 44 очка. "Россонері" залишилися із 41 балом.

Напередодні повідомлялося, що керівництво Мілана не стоятиме на шляху Леау, якщо надійде пропозиція, яка їх влаштує. А гравцем вже цікавиться Барселона.