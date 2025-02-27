Карпати припинили співпрацю зі скандальним менеджером, який не повернувся в Україну

Карпати припинили співпрацю із заступником генерального директора клубу Олегом Авдишем.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Авдиш не повернувся в Україну після навчально-тренувальних зборів команди у Туреччині. Після цього керівництво клубу вирішило розірвати трудову угоду з фахівцем.

25-річний Авдиш працював у львівському клубі з жовтня 2024 року. До роботи у Карпатах він займався спортивним консалтингом.

Напередодні львів'яни поступились київському Динамо в поєдинку 18 туру УПЛ. Наступний матч "левів" відбудеться 28 лютого проти ЛНЗ. Наразі команда посідає 6-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України з 24 очками в активі.

Раніше повідомлялося, що Карпати відправлять вінгера в оренду в бразильський клуб.