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КДК УАФ на два матчі відсторонив головного тренера Ворскли

Олексій Мурзак — 28 лютого 2025, 00:28
КДК УАФ на два матчі відсторонив головного тренера Ворскли
Юрій Максимов
ФК Ворскла

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ відсторонив головного тренера Ворскли Юрія Максимова на два матчі за вилучення у зустрічі 18-го туру проти Оболоні.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Наставника полтавського клубу дискваліфікували за навмисне залишення технічної зони з метою сперечання з головним арбітром поєдинку Денисом Штурманом.

Також Ворскла зобов’язана сплатити 10 тисяч гривень штрафу за затримку матчу з Оболонню. Аналогічне стягнення торкнулося Олександрії, яка також зобов’язана сплатити 10 тисяч гривень, а Зоря – 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, 28 лютого Ворскла зіграє проти Динамо в 19 туру Української Прем'єр-ліги. Наразі кияни є одноосібними лідерами турнірної таблиці, маючи в активі 46 очок. Ворскла із 16 балами йде лише 13-ю.

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