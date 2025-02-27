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Вест Гем здолав Лестер у заключному матчі 27 туру АПЛ

Олексій Мурзак — 27 лютого 2025, 23:50
Вест Гем здолав Лестер у заключному матчі 27 туру АПЛ

У четвер, 27 лютого, Вест Гем переграв Лестер у заключному матчі 27 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Завдяки цій перемозі лондонці набрали 33 бали та піднялися на 15 сходинку турнірної таблиці. Лестер із 17 очками йде передостаннім.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
27 тур, 27 лютого

Вест Гем – Лестер 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 21 Соучек, 2:0 – 41 Вестергор (аг)

Нагадаємо, 26 лютого відбулося 5 матчів у межах 27 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Лестер

Вест Гем

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