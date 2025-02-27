Вест Гем здолав Лестер у заключному матчі 27 туру АПЛ
У четвер, 27 лютого, Вест Гем переграв Лестер у заключному матчі 27 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Зустріч завершилася з рахунком 2:0.
Завдяки цій перемозі лондонці набрали 33 бали та піднялися на 15 сходинку турнірної таблиці. Лестер із 17 очками йде передостаннім.
Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
27 тур, 27 лютого
Вест Гем – Лестер 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 21 Соучек, 2:0 – 41 Вестергор (аг)
Нагадаємо, 26 лютого відбулося 5 матчів у межах 27 туру Англійської Прем'єр-ліги.