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ПСЖ повернувся до варіанту трансферу одного з лідерів Баварії

Олексій Мурзак — 28 лютого 2025, 00:55
ПСЖ повернувся до варіанту трансферу одного з лідерів Баварії
Йозуа Кімміх
Getty Images

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх знову опинився на радарах ПСЖ.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

За інформацією джерела, парижани готові скористатися тим, що мюнхенський клуб призупинив переговори з футболістом щодо продовження контракту.

ПСЖ раніше вже фігурували серед претендентів минулого року, але до конкретики тоді не дійшло.

Чинний контракт Кімміха з мюнхенським клубом чинний до 30 червня 2025-го. У поточному сезоні хавбек зіграв 35 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

Як відомо, переговори між Баварією та Кімміхом про продовження контракту ведуться вже кілька місяців.

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