Найкращий суперважковаговик у світі: Кроуфорд назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа

Чемпіон світу за версією WBA в першій середній вазі Теренс Кроуфорд назвав фаворита другого поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Цитує боксера Seconds Out.

На думку Кроуфорда українець вдруге переможе британця.

"Усик – мій друг. Він найкращий суперважковаговик у світі. Олександр уже перемагав Дюбуа, тому я віддаю перевагу йому", – розповів Кроуфорд.

Нагадаємо, перший бій між ними відбувся у серпні 2023 року. Тоді Олександр Усик зумів нокаутувати британця в 9 раунді.

Напередодні Даніель знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.