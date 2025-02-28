Сестри Колб не змогли здолати перших сіяних у Мериді

Сестри Марина та Надія Колб не змогли пройти друге коло парного розряду на турнірі серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді. Українки у другому сеті відмовилися від продовження боротьби проти першого сіяного дуету Анна Даніліна (Казахстан)/Ірина Хромачова (-).

Матч тривав 54 хвилини і завершився перемогою казахсько-російської пари з рахунком 6:2, 3:2, відмова сестер Колб.

Сестри Колб за гру не подавали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 2 помилки на подачі та 5 брейкі.

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Друге коло парних змагань, 27 лютого

Анна Даніліна (Казахстан)/Ірина Хромачова (-) [1] – Марина Колб/Надія Колб (Україна) 6:2, 3:2, відмова сестер Колб

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі Даніліна та Хромачова зіграють проти або третіх сіяних Тімеа Бабош (Угорщина)/Ніколь Меліхар (США), або Вікторії Родрігес/Ани Софії Санчес (Мексика).

Марина та Надія провели перший турнір у кар'єрі рівня WTA 500. У першому колі парних змагань вони у трьох сетах перемогли дует Гейлі Джавара/Делейна Г'юїтт (США).