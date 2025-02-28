Колишній одноклубник Мессі по Барселоні може очолити Мілан

Іспанський тренер Хаві Ернандес є пріоритетним кандидатом на посаду наставника Мілана у разі звільнення Сержіу Консейсасу.

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, іспанський фахівець, який майже рік тому залишив Барселону, є першим у списку кандидатів, кого спробують запросити боси міланського клубу.

Раніше стало відомо, що кар'єра Сержіу Консейсау на чолі Мілана може бути короткостроковою, оскільки керівництво італійського клубу розглядає можливість розстатися з фахівцем, адже угода сторін, яка розрахована до літа 2026 року, містить у собі умову: тренер може бути звільнений, якщо він не зможе вивести "дияволів" в Лігу чемпіонів.

На даний момент Мілан посідає сьоме місце таблиці Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 8 очок, маючи гру в запасі.