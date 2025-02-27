Майбутня чемпіонка: Усик показав, як тренує доньку

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик вразив фанатів новим відео у соцмережах, на якому він тренується з донькою.

Боксер та Єлизавета провели спільне заняття у спортзалі. Тато з донькою активно працювали на тренажерах, качали прес та відтискалися від підлоги.

Вже по завершенню тренування Олександр зі своєю командою зробив детальний розбір своєї роботи в залі, поділившись в кінці відео спільним фото.

Нагадаємо, 27 лютого журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Українець зберіг за собою першу позицію.

У травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.