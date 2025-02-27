Вихованець Динамо підписав контракт з Аталантою

Український півзахисник Олександр Драган підписав свій перший професійний контракт з італійською Аталантою.

Про це футболіст розповів в Instagram.

Угоду гравець підписав на своє 18-річчя. Термін контракту та фінансові деталі не розголошуються.

Драган є вихованцем київського Динамо. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебрався у Бергамо, де виступав за різні юнацькі команди Аталанти – U-17 (з 2023 року), U-18 (з 2024-го).

У поточному сезоні на рахунку півзахисника 20 матчів за юнацьку команду Аталанти, в яких він відзначився трьома голами та двома асистами.

Раніше повідомлялося, що головний тренер бергамасків Джан П’єро Гасперіні може влітку 2025 року перейти в команду Артема Довбика, Рому.