Російську тенісистку підозрюють в участі у договірному матчі на Roland Garros

Російська тенісистка Яна Сизикова стала однією з фігуранток розслідування Tennis Integrity Unit і французької поліції.

Про це повідомляє sport24.ru

Увага букмекерів залучили підозрілі ставки, які були зроблені на парний матч Roland Garros, в якому росіянка Яна Сизикова і американка Медісон Бренгл програли румунському дуету Патриції Марії Ціг і Андрія Міту (6:7, 4:6).

Ставки були зроблені на те, що Сизикова і Бренгл програють п'ятий гейм другої партії. У ньому Сизикова подавала і допустила дві подвійні помилки, а гейм вони з Бренгл програли під нуль.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj