Матч тривав 1 годину і 28 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Козлова разом з Магдою Лінетт з Польщі покинули парний турнір Roland Garros на стадії другого раунду.

Вони програли американському дуету Корі Гауфф/Кетрін Макнеллі з рахунком 0:6, 6:3, 2:6.

Зустріч тривала 1 годину 28 хвилин. Обидва дуети заробили по 11 брейкпоінтов, Козлова і Лінетт реалізували 5, а американська пара - 8.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Парний розряд

Друге коло, 3 жовтня

Катерина Козлова/Магда Лінетт (Україна/Польща) - Корі Гауфф/Кетрін Макнеллі (США) 0:6, 6:3, 2:6

Раніше, в особистих змаганнях Козлова програла іспанці у першому колі Roland Garros.