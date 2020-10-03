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Козлова покинула парний турнір Roland Garros

Сьогодні 16:54 256 0
Матч тривав 1 годину і 28 хвилин
Козлова покинула парний турнір Roland Garros
#Roland Garros, #Козлова

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Козлова разом з Магдою Лінетт з Польщі покинули парний турнір Roland Garros на стадії другого раунду.

Вони програли американському дуету Корі Гауфф/Кетрін Макнеллі з рахунком 0:6, 6:3, 2:6.

Зустріч тривала 1 годину 28 хвилин. Обидва дуети заробили по 11 брейкпоінтов, Козлова і Лінетт реалізували 5, а американська пара - 8.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Парний розряд
Друге коло, 3 жовтня

Катерина Козлова/Магда Лінетт (Україна/Польща) - Корі Гауфф/Кетрін Макнеллі (США) 0:6, 6:3, 2:6

Раніше, в особистих змаганнях Козлова програла іспанці у першому колі Roland Garros.

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