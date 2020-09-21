Бондаренко пробилась у чвертьфінал турніру в Страсбурзі

Джерело - Чемпіон.
Українсько-канадська пара Катерина Бондаренко та Шерон Фічмен в першому колі обіграла власниць wild card Клару Бюрель і Діан Паррі з Франції.
Матч тривав 1 годину та 25 хвилин. Бондаренко і Фічман оформили п'ять брейків, а француженки - два.
Internationaux de Strasbourg – International
Страсбург, Франція
Призовий фонд $225,000
Ґрунт
Перше коло, 21 вересня
Катерина Бондаренко / Шерон Фічмен - Клара Бюрель / Діан Паррі 6:2, 7:5
Раніше, визначилася перша суперниця Світоліної на турнірі у Страсбурзі.