Бондаренко пробилась у чвертьфінал турніру в Страсбурзі

Катерина Бондаренко вдало розпочала парний турнір

Джерело - Чемпіон.

Українсько-канадська пара Катерина Бондаренко та Шерон Фічмен в першому колі обіграла власниць wild card Клару Бюрель і Діан Паррі з Франції.

Матч тривав 1 годину та 25 хвилин. Бондаренко і Фічман оформили п'ять брейків, а француженки - два.

Internationaux de Strasbourg – International

Страсбург, Франція

Призовий фонд $225,000

Ґрунт

Перше коло, 21 вересня

Катерина Бондаренко / Шерон Фічмен - Клара Бюрель / Діан Паррі 6:2, 7:5

Раніше, визначилася перша суперниця Світоліної на турнірі у Страсбурзі.