Визначилася перша суперниця Світоліної на турнірі у Страсбурзі

На старті змагань українка побореться з першою ракеткою Польщі

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочне свій шлях на грунтовому турнірі міжнародної серії в Страсбурзі матчем другого кола проти польської тенісистки Магди Лінетт.

У першому раунді найкраща польська тенісистка в двох сетах розібралася з Полін Парментьє з Франції.

Раніше дівчата зустрічалися один раз, перемогла українка.

Нагадаємо, діюча переможниця турніру - українка Даяна Ястремська.

Internationaux de Strasbourg - International

Страсбург, Франція

Призовий фонд $225,000

Перше коло, 21 вересня

Магда Лінетт (Польща) - Полін Парментье (Франція) 6:4, 6:3

Раніше, Плішкова знялася з турніру у Страсбурзі, подарувавши Бондаренко місце в основі.