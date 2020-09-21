Визначилася перша суперниця Світоліної на турнірі у Страсбурзі

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочне свій шлях на грунтовому турнірі міжнародної серії в Страсбурзі матчем другого кола проти польської тенісистки Магди Лінетт.
У першому раунді найкраща польська тенісистка в двох сетах розібралася з Полін Парментьє з Франції.
Раніше дівчата зустрічалися один раз, перемогла українка.
Нагадаємо, діюча переможниця турніру - українка Даяна Ястремська.
Internationaux de Strasbourg - International
Страсбург, Франція
Призовий фонд $225,000
Перше коло, 21 вересня
Магда Лінетт (Польща) - Полін Парментье (Франція) 6:4, 6:3
Раніше, Плішкова знялася з турніру у Страсбурзі, подарувавши Бондаренко місце в основі.