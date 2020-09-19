 Світоліна зіграє з Вондрушовою в 1/4 фіналу Internazionali BNL d'Italia в Римі | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна розібралася із Кузнецовою на турнірі у Римі
Вчора 22:07 3831
ФІФА дозволила гравцям міняти збірну, якщо вони провели один офіційний матч за країну
Сьогодні 08:36 432
Визначилась суперниця Світоліної в чвертьфіналі Internazionali BNL d'Italia
Сьогодні 07:49 484
Світоліна - Вондрушова: онлайн-трансляція 1/4 фіналу в Римі. LIVE
Сьогодні 04:53 397
Михайленко оголосив про свою відставку з посади головного тренера СК Дніпро-1
Вчора 21:36 834
Маріуполь обіграв Дніпро-1 у 3 турі УПЛ
Вчора 20:55 640
Шахтар готує покращений контракт для Тайсона
Вчора 18:31 1214
Дніпро-1 може очолити російський тренер
Вчора 17:42 1724
Рух підписав двох балканських захисників
Вчора 17:15 1142
Колос та Десна дізналися потенційних суперників у Лізі Європи
Вчора 16:22 2076
Блоги
Це треба бачити. Найгірші 20 секунд в історії футболу
Це треба бачити. Найгірші 20 секунд в історії футболу Valeriy Ruchka
Вчора 17:26 2017
Дуель українок. Левченко і Магучіх знову виграли золото і срібло Діамантової ліги
Дуель українок. Левченко і Магучіх знову виграли золото і срібло Діамантової ліги Valeriy Ruchka
Вчора 14:44 939
Холіфілд продовжує відпрацьовувати потужні удари для повернення в ринг
Холіфілд продовжує відпрацьовувати потужні удари для повернення в ринг Valeriy Ruchka
Вчора 13:30 581
Новий світовий рекорд! Як Арман Дюплантіс перевершив досягнення Бубки
Новий світовий рекорд! Як Арман Дюплантіс перевершив досягнення Бубки Valeriy Ruchka
Вчора 10:33 922
Любов до машин у мене ще з дитинства - український пілот Формули-4 Іван Пеклін
Любов до машин у мене ще з дитинства - український пілот Формули-4 Іван Пеклін Valeriy Ruchka
Вчора 10:09 853
ВІДЕО. Колос виходить вперед у грі з Арісом після вишуканого штрафного
ВІДЕО. Колос виходить вперед у грі з Арісом після вишуканого штрафного Андрій Твердохліб
17.09.2020 22:20 1251
Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух
Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух Андрій Твердохліб
17.09.2020 15:44 1907
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції Андрій Твердохліб
17.09.2020 12:37 5202 1
Фото дня. Ультрас Динамо знову закликали Луческу йти геть!
Фото дня. Ультрас Динамо знову закликали Луческу йти геть! Андрій Твердохліб
17.09.2020 11:19 5127 4
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі Андрій Твердохліб
16.09.2020 19:22 3462
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд Андрій Твердохліб
16.09.2020 16:52 715 5
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
16.09.2020 14:28 15717
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
16.09.2020 12:27 2522
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги Андрій Твердохліб
16.09.2020 08:43 1154
ВІДЕО. Яремчук забиває переможний гол і виводить Гент на київське Динамо
ВІДЕО. Яремчук забиває переможний гол і виводить Гент на київське Динамо Андрій Твердохліб
16.09.2020 08:08 5507
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:53 Теніс Світоліна - Кузнецова: Огляд матчу 50
09:37 Футбол Лунін отримає улюблений номер Куртуа в Реалі 238
09:26 Баскетбол Лейкерс здобув першу перемогу над Деневером у фіналі Заходу 207
09:09 Футбол Ліон - Нім 0:0. Огляд матчу 209
08:52 Формула 1 Горнер: Альфа Таурі тепер - сестра, а не донька Ред Булл 337
08:36 Футбол ФІФА дозволила гравцям міняти збірну, якщо вони провели один офіційний матч за країну 432
08:29 Футбол Агуеро може пропустити два місяці через травму 348
08:14 Футбол Лідер Гента Чакветадзе не зіграє з Динамо в Лізі чемпіонів 1088
07:49 Теніс Визначилась суперниця Світоліної в чвертьфіналі Internazionali BNL d'Italia 484
05:09 Пряма трансляція Олександрія - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 3 туру УПЛ. LIVE 774
04:53 Пряма трансляція Світоліна - Вондрушова: онлайн-трансляція 1/4 фіналу в Римі. LIVE 397
18 Вересня 2020
23:53 Футбол Ліон не зміг переграти Нім у 4 турі Ліги 1 1704
23:34 Футбол Баварія знищила Шальке у 1 турі Бундесліги 1880
23:25 Футбол Дніпро-1 – Маріуполь 1:2. Огляд матчу 1932
23:12 Біатлон Підручний: Нам категорично заборонили проведення шоу-гонки в Тернополі 1920
22:59 Футбол Збірна України розібралася із Чорногорією у відборі на Євро-2022 2388
22:46 Футбол Михайленко: Настав час команді рухатися далі 2035
22:29 ММА Мак-Грегор готується повернутися в UFC 1999
22:07 Теніс Світоліна розібралася із Кузнецовою на турнірі у Римі 3831
21:51 Футбол Дніпро-1 – Маріуполь 1:2. Відео голів 1969
21:36 Футбол Михайленко оголосив про свою відставку з посади головного тренера СК Дніпро-1 834
21:17 Футбол Зозуля: Тренерський штаб Колоса повністю розібрав Аріс 2402
20:55 Футбол Маріуполь обіграв Дніпро-1 у 3 турі УПЛ 640
20:46 Футбол Збірна України зіграє на стадіоні Колоса 2671
20:30 Футбол Додо підписав новий контракт з Шахтарем 2292

Визначилась суперниця Світоліної в чвертьфіналі Internazionali BNL d'Italia

Сьогодні 07:49 484 0
Визначилась суперниця Світоліної в чвертьфіналі Internazionali BNL d'Italia

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в чвертьфінальному поєдинку Internazionali BNL d'Italia в Римі зіграє проти чешки Маркети Вондрушової.

Світоліна - Вондрушова: онлайн-трансляція 1/4 фіналу в Римі. LIVE

Матч відбудеться сьогодні, 19 вересня. Орієнтовний початок не раніше 16:30 за київським часом.

У 1/8 фіналу Світоліна виграла в Кузнєцової (7:6 (6), 6:4), а Вондрушова перемогла Херцог (1:6, 6:1, 7:6 (5)).

Українка та чешка тричі грали між собою на турнірах WTA. Беззаперечна перевага на боці нашої тенісистки - 3:0. Востаннє суперниці зустрічалися в березні 2019 року в Індіан-Веллсі. Світоліна перемогла в 3 сетах - 4:6, 6:4, 6:4.

Коментарі ()