Визначилась суперниця Світоліної в чвертьфіналі Internazionali BNL d'Italia

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в чвертьфінальному поєдинку Internazionali BNL d'Italia в Римі зіграє проти чешки Маркети Вондрушової.

Світоліна - Вондрушова: онлайн-трансляція 1/4 фіналу в Римі. LIVE

Матч відбудеться сьогодні, 19 вересня. Орієнтовний початок не раніше 16:30 за київським часом.

У 1/8 фіналу Світоліна виграла в Кузнєцової (7:6 (6), 6:4), а Вондрушова перемогла Херцог (1:6, 6:1, 7:6 (5)).

Українка та чешка тричі грали між собою на турнірах WTA. Беззаперечна перевага на боці нашої тенісистки - 3:0. Востаннє суперниці зустрічалися в березні 2019 року в Індіан-Веллсі. Світоліна перемогла в 3 сетах - 4:6, 6:4, 6:4.