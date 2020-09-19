Світоліна - Вондрушова: онлайн-трансляція 1/4 фіналу в Римі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (6) в чвертьфіналі Internazionali BNL d'Italia, який відбувається в Римі, зіграє проти чешки Маркети Вондрушової (19).

Матч відбудеться сьогодні, 19 вересня, першим запуском вечірньої сесії на арені №2 після поєдинку Азаренко - Мугуруса. Орієнтовний початок о 16:30 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію матчу Світоліна - Вондрушова онлайн на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

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Раніше Світоліна тричі грала з еською тенісисткою та тричі її перемагала.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Світоліна, досить впевнено, перемогла росіянку Кузнєцову (7:6 (6), 6:4) а Вондрушова, у трисетовому матчі, здолала опір Пауліни Херцог (1:6, 6:1, 7:6 (5)).