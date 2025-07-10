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Найтитулованіший гравець в історії клубу: Модрич провів свій останній матч за Реал

Олексій Погорелов — 10 липня 2025, 08:15
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Вчора, 9 липня, хавбек Реала Лука Модрич востаннє вийшов на футбольне поле в статусі гравця мадридського клубу.

Це сталося під час матчу 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року, в якому "бланкос" були розгромлені ПСЖ із рахунком 0:4. Хорватський хавбек з'явився на полі на 64-й хвилині, замінивши Джуда Беллінгема.

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Ця гра стала для 39-річного півзахисника 597-м у складі королівського клубу. Досвідчений футболіст записав на свій рахунок 43 голи та 95 результативних передач.

Лука Модрич приєднався до Реала влітку 2012 року, перейшовши з Тоттенгема за 22,5 мільйона євро. За 13 років у Мадриді він став найтитулованішим гравцем в історії "вершкових", вигравши 28 трофеїв. У 2018 році Модрич став володарем Золотого м'яча та призу The Best.

Всі титули Луки Модрича у Реалі

  • переможець Ліги чемпіонів (6 разів): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024;
  • володар Суперкубку Іспанії (5 разів): 2012, 2017, 2020, 2022, 2024;
  • володар Суперкубку УЄФА (5 разів): 2014, 2016, 2017, 2022, 2024;
  • переможець Клубного чемпіонату світу (5 разів): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022;
  • чемпіон Іспанії (4 рази): 2017, 2020, 2022, 2024;
  • володар Кубку Іспанії (2 рази): 2014, 2023;
  • володар Міжконтинентального кубку: 2024.

Нагадаємо, що Лука Модрич має продовжити свою кар'єру в Італії, де на нього розраховує Мілан. Хорват приєднається до "россонері" після завершення Клубного чемпіонату світу-2025.

Раніше головний тренер італійського клубу Массіміліано Аллегрі підтвердив перехід Модрича.

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Лука Модрич

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