Найтитулованіший гравець в історії клубу: Модрич провів свій останній матч за Реал

Вчора, 9 липня, хавбек Реала Лука Модрич востаннє вийшов на футбольне поле в статусі гравця мадридського клубу.

Це сталося під час матчу 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року, в якому "бланкос" були розгромлені ПСЖ із рахунком 0:4. Хорватський хавбек з'явився на полі на 64-й хвилині, замінивши Джуда Беллінгема.

Ця гра стала для 39-річного півзахисника 597-м у складі королівського клубу. Досвідчений футболіст записав на свій рахунок 43 голи та 95 результативних передач.

Лука Модрич приєднався до Реала влітку 2012 року, перейшовши з Тоттенгема за 22,5 мільйона євро. За 13 років у Мадриді він став найтитулованішим гравцем в історії "вершкових", вигравши 28 трофеїв. У 2018 році Модрич став володарем Золотого м'яча та призу The Best.

Всі титули Луки Модрича у Реалі

переможець Ліги чемпіонів (6 разів): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024;

володар Суперкубку Іспанії (5 разів): 2012, 2017, 2020, 2022, 2024;

володар Суперкубку УЄФА (5 разів): 2014, 2016, 2017, 2022, 2024;

переможець Клубного чемпіонату світу (5 разів): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022;

чемпіон Іспанії (4 рази): 2017, 2020, 2022, 2024;

володар Кубку Іспанії (2 рази): 2014, 2023;

володар Міжконтинентального кубку: 2024.

Нагадаємо, що Лука Модрич має продовжити свою кар'єру в Італії, де на нього розраховує Мілан. Хорват приєднається до "россонері" після завершення Клубного чемпіонату світу-2025.

Раніше головний тренер італійського клубу Массіміліано Аллегрі підтвердив перехід Модрича.