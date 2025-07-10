Початок єврокубкового шляху: Шахтар зіграє з Ільвесом у Лізі Європи

Сьогодні, 10 липня, донецький Шахтар розпочне свою єврокубкову кампанію сезону-2025/26.

У межах першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи команда Арди Турана зустрінеться із фінським Ільвесом, який, як і "гірники", став бронзовим призером свого національного чемпіонату за підсумком кампанії-2024/25.

Перша зустріч Шахтаря та Ільвеса проходитиме у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице". Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Ліга Європи-2025/26 – кваліфікація

1 раунд, перший матч, 10 липня

21:00 Шахтар – Ільвес

Нагадаємо, що попри фініш в УПЛ на третьому місці, Шахтар відібрав місце у Лізі Європи в Олександрії, яка стала срібним призером чемпіонату України. Це сталося завдяки перемозі "помаранчево-чорних" над Динамо у фіналі Кубку України.

В разі успішного подолання першого раунду, підопічні Турана вийдуть на земляків свого нового тренера, а саме Бешикташ. Матчі наступного раунду донецький колектив може провести вже на іншому стадіоні в іншому місті.

На нашому сайті можна ознайомитися із заявкою донецького Шахтаря на перший поєдинок проти Ільвеса.