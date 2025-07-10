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Виявилися на чотири голови вище: огляд матчу ПСЖ – Реал у півфіналі КЧС-2025

Олексій Погорелов — 10 липня 2025, 07:49
Виявилися на чотири голови вище: огляд матчу ПСЖ – Реал у півфіналі КЧС-2025
Getty Images

У середу, 9 липня, в Іст-Резерфорді на "Мідоулендс Стедіум" відбувся півфінальний матч Клубного чемпіонату світу 2025 року між ПСЖ та мадридським Реалом.

Чинний переможець Ліги чемпіонів ще в першому таймі не помітив спротиву найтитулованішої команди головного єврокубку Старого Світу.

Фабіан Руїс відзначився дублем, ще один гол забив Усман Дембеле. А вже на останніх хвилинах ігрового часу Гонсалу Рамуш встановив остаточний рахунок поєдинку.

Огляд матчу ПСЖ – Реал Мадрид

Клубний чемпіонат світу-2025
Півфінал, 9 липня

ПСЖ – Реал Мадрид 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 6 Руїс, 2:0 – 9 Дембеле, 3:0 – 24 Руїс, 4:0 – 87 Рамуш.

Нагадаємо, що завдяки цій перемозі ПСЖ заробив право зіграти у фіналі турніру. Там підопічні Луїса Енріке зустрінуться з Челсі, який раніше переграв Флуміненсе (2:0).

Іспанія Клубний чемпіонат світу ПСЖ Реал Мадрид Франція

Іспанія

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